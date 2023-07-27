Gaziantep FK'da, Günay'ın yerine Baran geliyor

Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray arasında Günay Güvenç görüşmeleri bir taraftan devam ederken, Batuhan Şen Gaziantep FK'ya kiralık olarak gelmek istememişti.



Bu kez ise Galatasaray farklı bir isim önerdi.



Galatasaray, Gaziantep FK'ya Baran Aksaka'yı önerdi. Bu transferin yarın sonuçlanması ve Günay'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor. (Gaziantep Güneş)



