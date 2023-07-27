Gaziantep FK'da, Günay'ın yerine Baran geliyor

Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayırmaya hazırlanan Günay Güvenç'in yerine gelecek isim belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da, Günay'ın yerine Baran geliyor
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27 Temmuz 2023 16:17
Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray arasında Günay Güvenç görüşmeleri bir taraftan devam ederken, Batuhan Şen Gaziantep FK'ya kiralık olarak gelmek istememişti.

Bu kez ise Galatasaray farklı bir isim önerdi.

Galatasaray, Gaziantep FK'ya Baran Aksaka'yı önerdi. Bu transferin yarın sonuçlanması ve Günay'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor. (Gaziantep Güneş)

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