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Gaziantep FK'da genel kurul ertelendi

Gaziantep FK'da 15 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul 22 Aralık'a ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da genel kurul ertelendi
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15 Aralık 2022 19:05
Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de bugün (15 Aralık Perşembe) yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Aralık'a ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, 15 Aralık 2022 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir. Kulübümüzün genel kurulu, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'de çoğunluk aranmaksızın dernek binamız olan Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'mizde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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