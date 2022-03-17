Gaziantep FK'da Galatasaray mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Gaziantep FK'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da Galatasaray mesaisi sürdü
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17 Mart 2022 15:13
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına 18 Mart Cuma günü devam edecek.

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