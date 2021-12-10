Gaziantep FK'da, Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK, bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da, Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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10 Aralık 2021 15:56
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına cumartesi devam edecek.


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