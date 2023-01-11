Gaziantep FK'da, Fenerbahçe mesaisi başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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