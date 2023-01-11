Gaziantep FK'da, Fenerbahçe mesaisi başladı

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da, Fenerbahçe mesaisi başladı
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11 Ocak 2023 20:27
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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