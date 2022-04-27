Gaziantep FK'da Erol Bulut kredisini tüketti...

Sezon başında transferde tam yetki verilen ve oyuncu tercihlerinde inisiyatif alan, futbolcularla görüşmeleri bile kendisi yapan Erol Bulut bu kez sadece listesini verip kadronun oluşmasını bekleyecek.



Bu sezon kadroya oldukça vasat oyuncuları dahil eden ve transferde hata yaptığının farkında olan Erol Bulut'un önümüzdeki sezon takımdaki geleceği de tartışılır hale gelirken genç çalıştırıcının Başkan ve yönetimle konuşarak önümüzdeki sezon bu işe karışmak istemediğini söylediği öğrenildi. Transfer için alternatifli listesini verip geriye çekilecek olan Erol Bulut'un bu anlamda üzerindeki yükünde kalkmasıyla birlikte tamamen yeni sezona odaklanması amaçlanacak.



YÖNETİMDE İSTEYEN KİMSE YOK



Gaziantep FK'da her ne kadar Erol Bulut ile yola devam edilmesi yüksek ihtimal olarak görünse de kırmızı siyahlı yönetimde Erol Bulut'un arkasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Erol Bulut'un takımı getirdiği noktada kulüpte istenmeyen isim olarak ilan edilirken bu durumda ise takımda nasıl bir hava oluşacağı ise merak edilmeye başlandı. Bazı yöneticilerin ise bırakmayı bile düşündüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.



EROL BULUT ÇOK PİŞMAN



Gaziantep FK'da bu sezon oluşturduğu kadro ile büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Gaziantepli spor severler, yönetim ve kendisine güvenenleri de mahcup eden Erol Bulut'un bu durumdan dolayı da oldukça pişman olduğu öğrenildi. Yaşadığı pişmanlığı her ne kadar belli etmese de büyük bir üzüntü ile yaşadığı öğrenilen Erol Bulut'un bu anlamda hatasını kabul ettiği bildirildi. Erol Bulut'un başkan ve icra yönetimi ile konuşarak önümüzdeki sezon için hatasını telafi edeceğini de söylediği öğrenildi.



(GAZİANTEP GÜNEŞ)





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