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Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal aday olmayacak

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da mevcut başkan Cevdet Akınal, kongrede aday olmayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal aday olmayacak
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15 Aralık 2022 12:08
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da Başkan Cevdet Akınal, 22 Aralık'ta yapılacak olan kongrede başkanlığa aday olmayacağını söyledi.

1,5 yıl önce kırmızı siyahlı kulüpte başkanlık bayrağını devralan Cevdet Akınal yaptığı açıklamada; "Yeni dönemde olmayacağım. Aday değilim. Şimdiden bu bayrağı devralacak arkadaşlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

HABER: Ali BUDAK

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