Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal aday olmayacak

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da Başkan Cevdet Akınal, 22 Aralık'ta yapılacak olan kongrede başkanlığa aday olmayacağını söyledi.
1,5 yıl önce kırmızı siyahlı kulüpte başkanlık bayrağını devralan Cevdet Akınal yaptığı açıklamada; "Yeni dönemde olmayacağım. Aday değilim. Şimdiden bu bayrağı devralacak arkadaşlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
HABER: Ali BUDAK
1,5 yıl önce kırmızı siyahlı kulüpte başkanlık bayrağını devralan Cevdet Akınal yaptığı açıklamada; "Yeni dönemde olmayacağım. Aday değilim. Şimdiden bu bayrağı devralacak arkadaşlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
HABER: Ali BUDAK
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ