Gaziantep FK'da altın çocuk: Eren Çakır

Gaziantep FK'da geçtiğimiz ay yapılan oyuncu seçmelerinden sonra yurt dışında belirlenen ve Gaziantep'e getirilen kafileden altın çocuk Eren Çakır çıktı.



Gaziantep FK alt yapı sorumlusu İsmail Acar'ın bir süredir yurt dışında izlettiği oyunculardan olan Eren Çakır ve 25 sporcuyu geçtiğimiz ay ortasında Gaziantep'e getirmişti. Bu oyuncuların içerisinden Fortune Köln U17 takımında forma giyen Eren Çakır'ı gelecek vaad eden oyuncuların başında görerek Gaziantep'te kalmasını sağlayan İsmail Acar bu futbolcu ile ilgili lisans nakil işlemlerinide başlattığı bildirildi.



OTELE YERLEŞTİRİLDİ



Eren'in ailesiyle konuştuktan sonra futbolcunun burada kalmasını ilk etapta gerçekleştiren İsmail Acar tesislerdeki alt yapının kalma konusunda yetersiz olmasından dolayı Eren'i bir otelde konaklatma kararı aldı.



TARAMALAR DEVAM EDiYOR



Gaziantep'te, yurt içinde ve yurt dışında birçok bölgede oyuncu arama taramalarının devam ettiğini ifade eden İsmail Acar; "Amacımız Gaziantep FK'ya önümüzdeki yıllarda yarar sağlayacak oyuncular yetiştirmek ve bulmak. Bu doğrultuda ekip olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışından belirlediğimiz ve izlediğimiz gençler vardı. Bunları Gaziantep'e getirterek yakından izleme fırsatı da buldum. Gelecek vaad eden bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda Gaziantep'e büyük hizmetleri olacağına inancım tam. Biz bugün varız yarın yokuz. Gaziantep'e faydalı işler yaparsak ne mutlu bize." dedi.



Haber: ALİ BUDAK



