Gaziantep FK'da Alanyaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da Alanyaspor mesaisi başladı
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20 Aralık 2021 19:38
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yukatel Kayserispor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına salı günü devam edecek.


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