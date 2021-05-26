Gaziantep FK'da 4 imza atıldı!

Gaziantep FK, iç transferde sözleşmesi biten 4 oyuncuyla yeniden sözleşme imzaladı.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da 4 imza atıldı!
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26 Mayıs 2021 11:48
Gaziantep Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları hız kazandı.

Kırmızı-Siyahlı takımın başarılı oyuncularından Alin Tosca, Vetrih, Günay Güvenç ve Pawel Olkowski ile yeniden sözleşme imzalanırken bu oyuncular yeni sezonda da Gaziantep'te olacak.

Alin Tosca, Vetrih ve Günay Güvenç, Mehmet Büyükekşi, Müslüm Özmen ve Mahsum Altunkaya ile anlaşma sağlayıp sözleşme imzalarken Olkowski ise geçtiğimiz günlerde anlaşarak sözleşmesini uzattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosunu korumaya çalışırken bir yandan da yeni isimler peşinde koşuyorlar. [Gaziantep Olay]

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