Gaziantep FK, Cyril Mandouki ile imzaladı

Gaziantep FK, ön libero oyuncusu Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Cyril Mandouki ile imzaladı
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19 Temmuz 2024 00:00
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ön libero Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Paris FC takımında forma giyen Mandouki ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Mandouki, futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Cyril Mandouki'ye 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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