Gaziantep FK çıkış arıyor

Ligde formsuz bir dönem geçiren Gaziantep FK, Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK çıkış arıyor
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02 Mart 2022 15:00
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Mart perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde Alanya'ya gidecek.

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