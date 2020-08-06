Gaziantep FK, Cenk Enver Şahin'i açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Enver Cenk Şahin'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak HeS Kablo Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.Açıklamada, Enver Cenk'e kırmızı-siyahlı formayla başarılar dilendi.22 Eylül 1994 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Cenk Enver, futbola İstanbul Başakşehir alt yapısında başladı. 2016 yılında Almanya'ya transfer olan hücum futbolcusu, hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da tamamlayan Cenk Enver, kariyerinde 165 resmi müsabakaya çıkarken, 13 gol atıp 26 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 1,79 cm boyundaki başarılı futbolcu, sol ayağını etkili kullanmasıyla adından söz ettiriyor. 26 yaşındaki futbolcu Türkiye Milli Takımımızın genç yaş kategorilerinde toplam 50 kez forma giymeyi başardı.