Gaziantep FK, Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Gaziantep FK, Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı
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10 Ağustos 2020 18:48
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan Çağlar Şahin Akbaba'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dilendi.




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