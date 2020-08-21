Gaziantep FK, Brezilyalı golcü Andre'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza'yı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Gaziantep FK, Brezilyalı golcü Andre'yi kadrosuna kattı
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21 Ağustos 2020 22:01
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza'yı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Andre ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Brezilya'nın Gremio takımında görev alan ve kariyerinde Santos, Dynamo Kiev, Bordeaux, Sporting Lizbon gibi önemli kulüplerde oynayan Andre, Brezilya Milli Takımı forması da giydi. 

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