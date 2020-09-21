Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Görevimin başındayım'

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın yönetim sorunu olmadığını belirterek "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimin başındayım." dedi.



Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 2. haftasında karşılaştıkları Fatih Karagümrük maçında uzatmalarda gelen golle galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.



Taraftarlarının kendilerine güvenmeye ve destek vermeye devam etmesi gerektiğini kaydeden Büyükekşi, takımın herkesin gurur duyacağı sonuçları almaya başlayacağını dile getirdi.



Gaziantep FK'da yönetim sorunu olduğu şeklindeki haberler hakkında değerlendirme yapan Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimin başındayım. Şehrimizin takımı Gaziantep FK'nın yönetim sorunu yoktur. Yönetici arkadaşlarımız görevinin başındadır. Hepimize düşen görev kenetlenerek topyekun destek olmaktır. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladığımız bu sezonda, ligi Gazi şehrimize yaraşır bir sırada bitirmek istiyoruz. Şu anda paniklemeye değil biraz sabra ve daha fazla taraftar desteğine ihtiyacımız var. Her geçen gün taşlar yerine oturacak, daha güçlü, mücadele eden, hata yapmayan, yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başaran bir takım haline geleceğiz. Bunu taraftarımızın ve Gaziantep kamuoyunun desteği ile başaracağız. Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, OSB Başkanımız Cengiz Şimşek başta olmak üzere tüm kent yöneticilerine, sivil toplum kuruluşu başkanlarına ve taraftarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."



- "Maçların seyircili ve coşkulu bir şekilde oynanmasını istiyoruz"



Büyükekşi, "12. adam" olarak nitelendirilen taraftarın desteğinin takımın motivasyonu ve başarısı açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Taraftarlar bir kulübün en büyük gücüdür. Bu nedenle taraftar desteğini çok önemsiyoruz. Önümüzdeki maçlar için başta localar olmak üzere stadyumda belli bölgelere kontrollü bir şekilde taraftar alınması için girişimlerimiz devam ediyor. Elbette insan sağlığı önceliğimizdir. Gerekli mesafe ve hijyen koşullarını yerine getirerek maçların seyircili ve coşkulu bir şekilde oynanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



