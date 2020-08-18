Gaziantep FK, Başakşehir'den bonservisi aldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Başakşehir'den Furkan Soyalp'in bonservisini aldığını açıkladı.

Haber; AA
Gaziantep FK, Başakşehir'den bonservisi aldı
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18 Ağustos 2020 18:20
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Gaziantep ekibinin formasını giyen Soyalp ile yeni sezon için de görüşüldü ve anlaşma sağlandı.

Oyuncuyla ilgili açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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