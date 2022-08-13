Gaziantep FK ayrılığı resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK ayrılığı resmen açıkladı!
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13 Ağustos 2022 14:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Torgeir Borven ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Torgeir Borven'in transferi konusunda Norveç Ligi kulüplerinden Valerenga ile anlaşmaya varılmıştır. Borven'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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