Gaziantep FK sezon sonunda sözleşmesi sona eren Alin Tosca ile 2 yıl yeni mukavele imzaladı.



Kırmızı siyahlılarda başarılı sezonlar geçiren Rumen futbolcu Alin Tosca ile Gaziantep FK yönetimi bir süredir görüşme halinde olurken Tosca'nın kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı öğrenildi.



Savunmada önemli işler yapan ve kırmızı siyahlıların aldığı puanlarda önemli pay sahibi olan Alin Tosca iç transferde Günay'dan sonra imza atılan ikinci oyuncu olurken Papy ile de görüşmelerin devam ettiği bildirildi.



Haber: Ali Budak



