Gaziantep - Fenerbahçe maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı-lacivertli oyuncuların çok itiraz ettiği bir penaltı pozisyonu yaşandı.



84. dakikada sol kanattan içeri sokulan Pelkas'ın ortasında Thiam topu almak isterken Sousa'yla girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, ikili mücadele sonrasında Gaziantep lehine faul kararı verdi ve sarı-lacivertli oyuncular Çakır'a uzun süre itiraz etti.



