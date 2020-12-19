Gaziantep Fenerbahçe izle link bein sports, Gaziantep FB izle

Erol Bulut: "Gaziantep maçı bizim için 3 puandan daha Mental olarak buna ihtiyacımız var. Rakiplere kolay kırılma yaşayan bir takım görüntüsü vermememiz lazım. Bu onları daha da motive ediyor" https://t.co/LvEx9DrfKp



— Sporx (@sporx) December 19, 2020