Gaziantep Fenerbahçe CANLI İZLE, Şifresiz Fenerbahçe Gaziantep maçı izle

Canlı Gaziantep Fenerbahçe beIN Sports 1 şifresiz izle!
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA
GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?
Gaziantep ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. TIKLA, GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. GAZİANTEP FENERBAHÇE: SON DURUM
Sahasında 12 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK, 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 11 maçta 18 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor. Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. GAZİANTEP - FENERBAHÇE: EKSİKLER
Ev sahibi Gaziantep FK'da savunmadan Junior Morais Fenerbahçe'ye karşı sahada olmayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti ile birlikte cezalı olan Altay Bayındır bu karşılaşmada olmayacak. Muhtemel 11'ler Gaziantep FK
Günay
Tosca
Kana-Bıyık
Djilobodji
Olkowski
Güray
Maxim
Vetrih
Mirallas
Muhammet
Kenan Özer Fenerbahçe
Oytun
Gökhan Gönül
Serdar Aziz
Tisserand
Caner Erkin
Sosa
Ozan Tufan
Luiz Gustavo
Pelkas
Ferdi
Cisse FENERBAHÇE'DE İKİ OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. EROL BULUT: "BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR"
Fenerbahçe, belki de sezonun en kritik maçına bu akşam çıkıyor. Malatya yanilgisinin ardından çalkantılı günler geçiren ve kalitesi sorgulanan Fenerbahçe, Gaziantep maçını adeta bir milat olarak görüyor. Tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuran teknik direktör Erol Bulut, dün Sarı-Lacivertli futolcularla motivasyon ağırlık bir konuşma yaptı. Bulut, çok kritik bir maç oynayacaklarını söyledi. Bulut, şöyle devam etti: "Gaziantep maçı bizim için 3 puandan daha fazlası. Kazanalım ve ayağa kalkalım. Mental olarak buna ihtiyacımız var. Rakiplere kolay kırılma yaşayan bir takım görüntüsü vermememiz lazım. Bu onları daha da motive ediyor. Yüreğimiz ve kaliteniz 90 dakika sahada olmalı. Gücünüzü gösterin." 45 yaşındaki teknik adam, kendilerini zor bir 90 dakikanın beklediğini de söyledi. Erol Bulut, "Önemli eksiklerimiz de var. Ancak bu geniş kadro, böyle zorlukların üstesinden gelmek için kuruldu. Hepiniz çok kaliteli futbolcularsınız. Bizim için mazeret yok" dedi. Genç çalıştırıcı, "Rakibimiz formda ama bizim için onların durumu önemli değil. Zirve iddiamızı sürdürmek için bu maçı kazanacağız. Başka hiçbir sonucu düşünmeyin. 3 puanı alalım ve bizi eleştirenlere en güzel yanıtı verip, zirve yolundaki iddiamızı bir kez daha gösterelim. Tüm zorlukların üstesinden gelecek kapasitemiz ve potansiyelimiz var. Yolumuz uzun ve şampiyonluk hedefinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz." dedi. FENERBAHÇE'DE FUTBOLCULARDAN GALİBİYET SÖZÜ
Fenerbahçe'de 3-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası önemli gelişmeler yaşandı. Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler sahasında arka arkaya üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Yaşanan bu travmanın ardından takım hafta içi toparlanmaya çalıştı. Önce teknik heyet ile sportif direktör Emre Belözoğlu bir değerlendirme yaptı. Ardından bu ikili takımla buluştu. Son olarak Başkan Ali Koç Samandıra'ya çıkarma yaptı. Yaşanan kötü gidişin ardından durumu çözmek için inisiyatif aldı. Önce teknik heyet ve sportif direktörden konuyla ilgili bir rapor alan Başkan Koç ardından takımla bir araya geldi. Bu sezon kadro oluşturulmak için yapılan ciddi fedakarlıklardan bahseden Ali Koç, taraftarların da büyük beklenti içinde olduğuna vurgu yaptı. Takımdan oyundan ziyade mücadele konusunda daha iyi olunması gerektiği bildirildi. Hafta boyu da takımın lider oyuncuları kendi aralarında toplantılar yaparak bu durumdan nasıl çıkılacağını masaya yatırdı. Yapılan bu toplantılar sonrası yönetim ve yetkililere bu haftadan itibaren çok daha farklı bir Fenerbahçe olacağına dair söz verildi. Eleştirilerin odak noktasındaki Erol Bulut'un tek sorumlu olmadığı belirtilerek kendilerinin de bu durumda eksikleri olduğu vurgulandı ve sorumluluk paylaşıldı. Gaziantep maçıyla başlayacak süreçte çok daha farklı bir Fenerbahçe izletmek için söz veren futbolcular bugünkü maçla beraber yeni bir sayfa açmak istiyor. FENERBAHÇE'DE KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ
Fenerbahçe'de, Gaziantep FK deplasmanında 3. kaleci Oytun Özdoğan'ın görev alması bekleniyor. Hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve sakatlığını atlatmasına rağmen henüz tam olarak hazır olmayan Harun Tekin'in yokluğunda, Altay Bayındır'ın da kupada kırmızı kart görmesi nedeniyle Oytun, ligde oynama fırsatı yakalayacak. SAMATTA'NIN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Son olarak ligin 9. haftasındaki Gençlerbirliği maçında son 19 dakika oynayan Samatta, takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam ediyor. Ligdeki Gaziantep ve Başakşehir maçlarında oynayamayacak olan golcü Kanarya'nın bay geçeceği 15. haftadan sonra sahalara dönebilecek. Yıldız oyuncunun 3 Ocak'taki Kasımpaşa sınavında forma giymesi bekleniyor. beİN Sports nasıl izlenir? beİN Sports abonesi nasıl olur, fiyatlar ne kadar? Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir?
Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play
üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Bein sports izlemek için abone olmalısınız abone olmak için tıklayın
beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.
Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.
13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır. Tarihçe
2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.
2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.
2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.
2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.
2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.
2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.
2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.
2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.
2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.
2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.
2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.
2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.
Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir. Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar
beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.
beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.
beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.
beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır. beIN SPORTS 1
Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. beIN SPORTS HD 1
Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir. beIN SPORTS 2
Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. beIN SPORTS HD 2
Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. beIN SPORTS 3
Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır. beIN SPORTS HD 3
Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. beIN SPORTS 4
Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.