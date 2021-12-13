Gaziantep - F.Bahçe maçının ilk yarısı için nediler?

Süper Lig'de Gaziantep ile Fenerbahçe arasındaki maçın 1-1 biten ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



İki takım da istekli, coşkulu. Gaziantep evinde maç kaybetmemiş bir takım. Deplasmanda 1 beraberlik, 7 mağlubiyet. İçeride 5 galibiyet, 2 beraberlik. Bu da bir özgüven getiriyor. Top rakipteyken kapanıyorlar. İlerideki yetenekli oyuncularıyla sonuç arıyorlar. Hiç ummadığı tarzda bir gol buldular. Çok yetenekli bir oyuncu Joao. Hata affetmeyen oyuncularından biri. Müthiş, zeka dolu bir gol attılar.



Fenerbahçe ilklerin takımıdır. Bu sezonun en uzak golüymüş. O golü de ancak Fenerbahçe yer zaten.



Beraberlik golünde coşkuyu ve kaliteyi Mesut getirdi. Ver al, ver al topu oraya getirip golü attı.



0-0 giden oyundan Serdar Dursun'un iki ön direk koşusu vardı. Mesut tam sol açık gibi değil. İçeriye girip markajdan kaçıyor. Vuruş tekniği çok acayip. Topa tokat attı ayağıyla resmen. Mesut maçı forse ediyor. Rossi çok etkisizdi.



ERMAN TOROĞLU



0-0 giden oyundan Serdar Dursun'un iki ön direk koşusu vardı. Mesut tam sol açık gibi değil. İçeriye girip markajdan kaçıyor. Vuruş tekniği çok acayip. Topa tokat attı ayağıyla resmen. Mesut maçı forse ediyor. Rossi çok etkisizdi.



Gaziantep teknik direktörüne beraberliği razı mısın diye sorsam, bunu kabul eder. İlk yarıya göre Fenerbahçe, bu stadyumdan çıkar. Fenerbahçe, istekli, pas yapıyor. Gaziantep de istekli ama kalite anlamında eksik kalıyor. Gaziantep'in attığı golde Berke'nin durduğu yer normal, vuruşu yapan oyuncu inanılmaz bir vuruş yaptı. Her zaman olmayacak güzel bir gol oldu. Fenerbahçe disiplinli, herkes belirli bir işi yapmaya çalışıyor. İlk yarıya göre bu maçı alacak gibi gözüküyor Fenerbahçe, rakibe de arkada pozisyon vermiyorlar. Mesut'un attığı gol, çoğu kişiye basit olarak gelebilir ama o golü herkes atamaz. Şu andaki görüntü Fenerbahçe, bu stadyumdan çıkar. İlk yarıya göre görüntü bu.



GÜNTEKİN ONAY



İki tane güzel, şık gol var karşılıklı. Fenerbahçe, 1-0'dan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi. Mesut Özil'i yakından takip eden futbolseverler, hep bu vuruşu yapar. Mesut Özil vuruşudur bu. Premier Lig'de böyle 5-6 golü var. Aynı yerden, aynı vuruşla...



VOLKAN DEMİREL



Topun hakimiyeti, topla oynama her şey Fenerbahçe'de. Gaziantep kapanıyor. Gaziantep kısa ve dikine paslarla gol bulmaya çalışıyor. Fenerbahçe daha çok iki kanattan oynamalı, Mesut ve Rossi'yle daha çok pozisyona girmeli. Berke Özer'e golde bir şey denebilir ama kaleciler bu tip pozisyonlarda kale içinde bekleyemez. Kaleci biraz önde olur. Berke'nin hatası yok.



Mesut'un vuruşunda kaleci Günay bacak arasını kapatıyor. Mesut resmen topa pike yapıyor. Çok akıllı bir vuruş.



TUGAY KERİMOĞLU



Agresif olan taraf Gaziantep. Gollerin kalitesi çok özel. İkinci yarı bir 60'a kadar Gaziantep, Fenerbahçe'yi bekler. Gaziantep Dicko'yu oyuna sürer.



FEYYAZ UÇAR



Maxim sahne almadı. Sagal etkisiz. 60'tan sonra galibiyet için hamleler gelebilir Gaziantep'ten.





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