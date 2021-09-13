Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0'lık skorla kazandı.



Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90+9. dakikada Hamza Mendyl attı.



Erol Bulut yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor ise bu mağlubiyetle birlikte 4 puanda kaldı.



Gaziantep FK, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada sol kanattan Sagal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Caulker kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

24. dakikada ev sahibi ekipten Muhammet Demir, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaparken, top yandan az farkla auta çıktı.

43. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan gelişine şutunda, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

66. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra kaleciyle baş başa kalan Wright, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

89. dakikada sol kanattan kullanılan korner sonrası ön direkte bulunan Naldo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Doğukan Sinik ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü.

90+8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffin de rakip ceza sahasında kalınca, hızlı gelişen ev sahibi atağında Mendyl boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0.



Stat: Kalyon

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Figueiredo (Dk. 46 Dicko), Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz (Dk. 86 Doğan Erdoğan), Jefferson (Dk. 69 Mendyl), Sagal (Dk. 62 Messaoudi), Merkel, Muhammet Demir (Dk. 86 Borven)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Pereira, Veysel Sarı, Güray Vural, Milosevic (Dk. 83 Doğukan Sinik), Nuri Şahin (Dk. 74 Hakan Özmert), Mukairu (Dk. 74 Crivelli), Poli (Dk. 83 Ribeiro), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Ghacha), Wright

Goller: Dk. 54 Muhammet Demir (Penaltıdan), Dk. 90+8 Mendyl (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 23 Poli, Dk. 77 Pereira (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 27 Figueiredo, Dk. 42 Recep Niyaz, Dk. 89 Kitsiou, Dk. 90+7 Günay Güvenç, Dk. 90+8 Messaoudi (Gaziantep)



