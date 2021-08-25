Gaziantep'e kötü haber: Maxim yine yok

Gaziantep FK'da bir süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan Alexandru Maxim'in cumartesi günü oynanacak Yeni Malatya maçında da sahada olmayacağı öğrenildi.



Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre; Tedavisine devam edilen ve tam iyileşmeden idman yapmasına müsade edilmeyen Maxim'in milli arada takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.



31 yaşındaki Rumen oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 38 maçta 15 gol atıp 3 asist yapmıştı.



