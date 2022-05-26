Gaziantep'e bir spor lisesi daha

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında 100 yeni okul inşa etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Gaziantep Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e çıkartan ve onursal başkanlığını yapan hayırsever iş insanı Adil Sani Konukoğlu tarafından yaptırılan Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi için açılış töreni düzenlendi.SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı hayırsever iş insanı Adil Sani Konukoğlu, okul açılışının bugüne kadar yaptığı açılışlar arasında en heyecan verici ve en keyifli açılışlardan biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Gaziantep Valisi Davut Gül'ün gayretleriyle bugün bu okulun açılışında bulunuyoruz. İnşallah artık hem Gaziantep'e hem de ülke ve dünya çapında sporcular yetiştireceğiz. Çeşitli spor branşlarında Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nde edinilen eğitim, deneyim sayesinde çok iyi sporcular yetiştireceğiz. Her spor branşında dünya çapında sporcular yetiştireceğiz. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız. Biraz önce okul müdürümüzle bir görüşme yaptık. Geriye kalen malzeme eksiklerimizi tespit ederek hızlı bir şekilde tedarik edeceğiz."HABER: Ali Budak