Gaziantep, dış sahada galibiyete hasret

Süper Lig'in 34. haftasında dün konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep, dış saha maçlarındaki kötü performansını sürdürdü.



Topladığı 50 puanla 6. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, iç sahada ligin en başarılı ekiplerinden olmasına karşın, deplasman maçlarında beklentilerin çok altında kaldı.



Son olarak dün deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybeden Gaziantep'in dış sahada topladığı puanlar 15'te kaldı. 16 deplasman maçında sadece 3 kez kazanabilen Gaziantep, 6 beraberlik, 7 de yenilgi aldı.



Ligde 47 gol atıp, 37 gol yiyen Güneydoğu temsilcisinin deplasmandaki gol sayısı 18 olurken, kalesinde de 24 gol gördü.



- Deplasmanda galibiyete hasret



Gaziantep ekibi, son 9 deplasman müsabakasında galip gelemedi.



Son olarak 23 Aralık'ta Kasımpaşa ile dış sahada yaptığı maçı 4-0 kazanan Gaziantep, o günden bu yana deplasmanda galibiyet elde edemedi.



Kırmızı-siyahlılar, son 9 dış saha maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1), İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve Yeni Malatyaspor'la (2-2) berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor (1-2), Çaykur Rizespor (0-2), Fatih Karagümrük (0-2), Trabzonspor (0-1), Beşiktaş (1-2) ve Fenerbahçe'ye (1-3) ise yenildi.



