Gaziantep, bu sezon ilk galibiyetini aldı

Gaziantep, Süper Lig'in 4'üncü haftasında galibiyetle tanıştı.
Sezonun ilk haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen Güneydoğu temsilcisi Gaziantep, ikinci haftada evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun 4. haftasında dün mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Fraport TAV Antalyaspor maçını 2-0 kazanmayı bildi.
Böylelikle sezonun ilk galibiyet sevincini taraftarına yaşatan Gaziantep, ligin 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u da yenip çıkışa geçmek istiyor.
Sezonun ilk haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen Güneydoğu temsilcisi Gaziantep, ikinci haftada evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun 4. haftasında dün mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Fraport TAV Antalyaspor maçını 2-0 kazanmayı bildi.
Böylelikle sezonun ilk galibiyet sevincini taraftarına yaşatan Gaziantep, ligin 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u da yenip çıkışa geçmek istiyor.