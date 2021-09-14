Gaziantep, bu sezon ilk galibiyetini aldı

Gaziantep, Süper Lig'in 4'üncü haftasında ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep, bu sezon ilk galibiyetini aldı
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14 Eylül 2021 16:48
Gaziantep, Süper Lig'in 4'üncü haftasında galibiyetle tanıştı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen Güneydoğu temsilcisi Gaziantep, ikinci haftada evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun 4. haftasında dün mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Fraport TAV Antalyaspor maçını 2-0 kazanmayı bildi.

Böylelikle sezonun ilk galibiyet sevincini taraftarına yaşatan Gaziantep, ligin 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u da yenip çıkışa geçmek istiyor.


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