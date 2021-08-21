Gaziantep - Beşiktaş: Muhtemel 11

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Gaziantep FK - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu.Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.Sagal'ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı maçta ayrıca Gaziantep'ten 2 isim koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda olmayacak.Beşiktaş'ta ise eksik oyuncu bulunmazken yeni transferler Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert GünokGünay, Ertuğrul, Djilobodji, Ulaş, Olkowski, Mendyl, Jefferson, Recep, Furkan, Dicko, BörvenErsin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan KaramanBeşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.