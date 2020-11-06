Gaziantep - Beşiktaş: Muhtemel 11

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak.Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 6 maçta 10 puanı bulunurken Gaziantep FK'nın ise 7 maçta 8 puanı bulunuyor.Gaziantep FK'da Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un durumları maç saatinde belli olacak.Beşiktaş'ta sakatlığı süren Gökhan Töre ve NKoudou karşılaşmada forma giyemeyecek.GünayOğuz CeylanDjilobodjiKana-BiyikToscaJunior MoraisAndre SousaMaximMuhammet DemirMirallasDickoErsinRosierVidaWelintonN'SakalaJosefAtibaDorukhanLarinGhezzalAboubakarBeşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı.Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti.Sumudica takımın başında sahaya çıkacakGaziantep FK, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica'ya da kavuşacak.Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübedeki yerini alacak.