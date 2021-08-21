Gaziantep - Beşiktaş: İlk 11'ler

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR görevini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.Gaziantep FK - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu.Günay; Kitsiou, Ertuğrul, Papy, Tosca, Mendyl; Jefferson, Merkel, Recep Niyaz; Dicko, Figueiredo.Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan KaramanBeşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.