Gaziantep başladı, Fenerbahçe bitirdi!

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep ile HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde karşılaştı. Sarı-lacivertliler öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gaziantep başladı, Fenerbahçe bitirdi!
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28 Haziran 2022 16:14
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 74-68'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GAZİANTEP İYİ BAŞLADI

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Gazişehir Gaziantep, 25-16 önde tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, devre arasına da 42-32 üstün gitti.

FENERBAHÇE FİNALİ İYİ YAPTI

İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üçüncü periyotta farkı eritirken, son çeyreğe Gazişehir Gaziantep, 57-53 önde girdi. Final periyodunda özellikle hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 74-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.

Serinin ikinci müsabakası yarın aynı salonda oynanacak. Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Gazişehir Gaziantep'in kazanması durumunda seri eşitlenecek ve şampiyon olacak takımı üçüncü maç belirleyecek.

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