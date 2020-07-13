Gaziantep Basketbol'dan pota altına transfer

Gaziantep Basketbol, Senegal asıllı Fransız oyuncu Mouhammadou Einstein Jaiteh'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
Gaziantep Basketbol'dan pota altına transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2020 21:33
 ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Senegal asıllı Fransız oyuncu Mouhammadou Einstein Jaiteh'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında en son Rusya'nın Avtodor Saratov takımında forma giyen Mouhammadou Einstein Jaiteh ile anlaşıldı.

25 yaşındaki pota altı oyuncusu, Gaziantep ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için