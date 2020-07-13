ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Senegal asıllı Fransız oyuncu Mouhammadou Einstein Jaiteh'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında en son Rusya'nın Avtodor Saratov takımında forma giyen Mouhammadou Einstein Jaiteh ile anlaşıldı.



25 yaşındaki pota altı oyuncusu, Gaziantep ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.



