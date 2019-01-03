  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Gaziantep Basketbol'da James ile yollar ayrıldı

Gaziantep Basketbol'da Amerikalı basketbolcu Delroy James'le karşılıklı olarak sözleşme feshedildi.

Kaynak: AA
Gaziantep Basketbol'da James ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2019 10:10
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Delroy James ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki James'in sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "James'e, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep ekibi, Delroy James'i sezon başında Yunanistan'ın AEK takımından 1 yıllığına kiralamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için