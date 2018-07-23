Gaziantep Basketbol'da Carter ile devam kararı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, geçen sezon da kadrosunda yer alan ABD'li oyuncu Robert Carter ile yeniden anlaştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kulüpten yapılan açıklamada, 1994 doğumlu 2,06 metre boyundaki Robert Carter ile 1 yıllığına yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Carter, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 20 maçta 27,5 dakika, 15 sayı, 7,9 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1994 doğumlu 2,06 metre boyundaki Robert Carter ile 1 yıllığına yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi.
Carter, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 20 maçta 27,5 dakika, 15 sayı, 7,9 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.