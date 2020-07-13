Gaziantep Basketbol'a ABD'li şutör

Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Brynton Lemar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA
Gaziantep Basketbol'a ABD'li şutör
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13 Temmuz 2020 21:40
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Brynton Lemar'ı transfer etti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Polonya ligi ekiplerinden Start Lublin'de geçiren Brynton Lemar ile temasa geçti.

Bir yıllığına anlaşılan 25 yaşındaki şutör, yeni sezonda Gaziantep ekibinin başarısı için mücadele edecek.

 


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