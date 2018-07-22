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Gaziantep Basketbol'a ABD'li forvet

Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Shaquielle O'Neal McKissic'i 1 yıllığına renklerine kattı.

Kaynak: AA
Gaziantep Basketbol'a ABD'li forvet
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22 Temmuz 2018 12:29
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Shaquielle O'Neal McKissic'i 1 yıllığına renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşında, 1,96 boyundaki forvet McKissic ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, tecrübeli oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"McKissic geçtiğimiz sezona İspanya'nın Gran Canaria takımında başlamış, daha sonra Rusya takımlarından Avtodor Saratov takımına transfer olmuştur. 2016-2017 sezonunda Basketbol Süper Ligi takımlarından Muratbey Uşak forması giyen McKissic, çıktığı 26 maçta 15,8 sayı, 5,7 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı."

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