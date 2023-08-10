Gaziantep Basketbol yeni transferini açıkladı

Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot Tyler Roberson'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Gaziantep Basketbol yeni transferini açıkladı
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10 Ağustos 2023 19:39
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot Tyler Roberson ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2,06 metre boyunda, 29 yaşındaki Roberson ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon Macaristan'ın Szedeak takımında forma giyen Roberson, 25 maçta ortalama 30,5 dakika süre almış, 15 sayı, 8,8 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Basketbol'un yeni sezon başlamadan önce transferlere devam edeceği iddia edildi.

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