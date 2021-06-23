Gaziantep Basketbol'un yeni başantrenörü Tutku Açık!

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörlüğüne Tutku Açık getirildi.

Haber; AA
Abone Ol
Gaziantep Basketbol'un yeni başantrenörü Tutku Açık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2021 15:26
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Tutku Açık oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezondaki başantrenörlük görevi için Tutku Açık ile anlaşmaya varıldığı belirterek, "Ailemize 'hoş geldin' diyor başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açık ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.