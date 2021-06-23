Gaziantep Basketbol'un yeni başantrenörü Tutku Açık!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Tutku Açık oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezondaki başantrenörlük görevi için Tutku Açık ile anlaşmaya varıldığı belirterek, "Ailemize 'hoş geldin' diyor başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açık ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.



