Gaziantep Basketbol, Tutku Açık ile devam edecek

Gaziantep Basketbol, başantrenör Tutku Açık ile yola devam edileceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basketbol, Tutku Açık ile devam edecek
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21 Haziran 2022 23:25
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, başantrenör Tutku Açık ile yola devam kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezondaki başantrenörlük görevi için Tutku Açık ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirterek, "Koç Tutku Açık ile 2 yıl daha birlikteyiz. Birlikte nice zaferlere." ifadeleri kullanıldı.

Açık, geçen sezon başında takımla bir yıllığına anlaşmıştı.

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