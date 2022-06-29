Gaziantep Basketbol, transferi açıkladı!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol John Egbunu'yu kadrosuna kattı.



Bir süredir görüşme halinde olunan Nijerya asıllı Birleşik Amerikalı oyuncu John Egbunu ile her konuda anlaşan kırmızı siyahlılar, pota altına merakla beklenen uzun takviyesini de böylelikle gerçekleştirmiş oldu.



GEÇTİĞİMİZ SEZON İMZA AŞAMASINA GELİNMİŞTİ AMA!



Geçtiğimiz sezonda Gaziantep Basketbol'un ısrarla istediği isimler arasında olan ancak imza aşamasına gelinmesine rağmen İtalya'nın Varese takımının yolunu tutan Egbunu, sonrasında İsrail'in Hapoel Jerusalem takımına transfer olmuştu.



İsrail'de Hapoel formasıyla 22 maçta 13.4 dakika ortalama oynayan Egbunu 8 sayı, 6,4 ribaund, 0,3 asist ortalaması ile ligi tamamlamıştı.



Haber: Ali BUDAK





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