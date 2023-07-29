Gaziantep Basketbol, Maurice Watson'ı transfer etti

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekibi Gaziantep Basketbol, Maurice Watson'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gaziantep Basketbol, Maurice Watson'ı transfer etti
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29 Temmuz 2023 16:46
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Maurice Watson'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu Maurice Watson ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Romanya CSO Voluntari takımında forma giyen Watson, sezonu 11,5 sayı, 3,5 ribaunt, 6 asist istatistiği ile tamamlamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

 
 
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