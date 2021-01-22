Gaziantep Basketbol, Kenny Hayes'i kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kenny Hayes'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gaziantep Basketbol, Kenny Hayes'i kadrosuna kattı
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22 Ocak 2021 15:19
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Kenny Hayes ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki skorer oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen Hayes, 19,8 sayı, 2,3 ribaunt, 4,8 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Açıklamada, "Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



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