Gaziantep Basketbol için kritik randevu

Aliağa Petkimspor, cumartesi günü Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep Basketbol için kritik randevu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 13:42
Son güncelleme 12 Mayıs 2023 13:43
 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor ile Gaziantep Basketbol, cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Karşılaşma, ENKA Spor Salonu'nun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için kullanılmasından dolayı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 15.30'da başlayacak karşılaşma, aynı saatte oynanacak Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet maçı gibi düşme hattını ilgilendiriyor.

Cmartesi günkü karşılaşmalarda Beşiktaş Emlakjet'in galibiyeti ve Gaziantep Basketbol'un mağlubiyeti halinde AYOS Konyaspor Basketbol'dan sonra lige veda edecek ikinci ekip Gaziantep Basketbol olacak. Ligde Beşiktaş Emlakjet'le aynı puana sahip Gaziantep Basketbol, olası puan eşitliğinde rakibinin gerisinde kalacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery