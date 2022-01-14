Gaziantep Basketbol, Erik McCree'yi kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Erik McCree'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep Basketbol, Erik McCree'yi kadrosuna kattı
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14 Ocak 2022 15:47
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Erik McCree'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, McCree ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtilerek, "Sezonun ilk devresini Yunanistan'ın Peristeri takımında geçiren McCree, burada 10,2 sayı 4,5 ribaund, 1,3 asist istatistikleri ile oynamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

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