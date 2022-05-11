Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol'da bu sezon rekorlar kırılarak play off'a kalınırken Başkan Cengiz Şimşek de imkanları olabildiğince sınırsız hale getirerek genel menajer Boray Dai'ye ve dolayısıyla takımına olan güvenin sonucunda başarı istikrarının da yakalanması kaçınılmaz oldu.



BAŞKAN ŞİMŞEK ÇOK MUTLU



Normal sezonu 19 galibiyetle büyük bütçeli takımların önünde 4'üncü sırada tamamlayan kırmızı siyahlılarda rota cumartesi günü Darüşşafaka ile oynanacak çeyrek final maçına çevrilirken Başkan Cengiz Şimşek'in de takımın geldiği noktadan oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Genel menajer Boray Dai ve başantrenör Tutku Açık önderliğinde bu sene geçtiğimiz yıllara göre oldukça düşük bütçeye rağmen daha iyi bir takım kurulurken gelinen noktada başarının sağlanması Gaziantepli basketbolseverler de de heyecan yarattı. Play off'a 4'üncü sıradan girerek Avrupa Kupaları'na gitmenin de kapısı açılırken kırmızı siyahlılarda tüm bu yaşananlar Türkiye genelinde de takdirle karşılandı.



LİGİN LİDERİ ALPHA KABA



ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle birlikte ligin liderleri de belirlenmiş oldu. Gaziantep Basketbol'un dev pivotu Alpha Kaba bu sezon oynadığı 28 maçta topladığı 301 ribaund ile ligin lideri oldu. Kaba maç başına 10.75 ribaund ortalaması ile bu alanda açık ara lider olurken en yakın takipçisi Lawson 31 maçta 233 ribaund, yine Büyükçekmece oyuncusu Volodymyr Herun ise 26 maçta 7,92 ribaund ortalaması ile Alpha'yı takip eden isimler oldu.



BLO LİDERİ DE ALPHA



Alpha Kaba blok liderliğini de kimseye kaptırmadı. 28 maçta rakip oyunculara tam 46 blok yaparak sezonun tartışmasız lideri olan Alpha Kaba maç başına ortalama 1,64 blok yaptı. Kaba'yı 28 maçta 41 blok yapan Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Kevarrius Hayes takip etti.



SAYI LİDERİ JARMAR



Gaziantep Basketbol'un tecrübeli oyuncusu Jarmar Gulley de sezon liderleri arasında farklı bir kategoride yer aldı. Ligde en çok sayı atan ve bu anlamda maç ortalaması olarak da zirveyi kimseye kaptırmayan Jarmar Gulley kırmızı siyahlıların play off'ta olmasında da etkin rol oynadı. Bir sezon boyunca oynadığı 26 maçta 519 sayı atan ve 19.96 sayı ortalaması ile sezon lideri olan Jarmar Gulley Micic, Melo Trimble, Larkin, Colson, gibi isimleride geride bırakmayı başardı. Gulley Gaziantep Basketbol'un play off'lardaki en önemli silahlarından biri olması da bekleniyor.



PETERSON TAKİP ETTİ



Kırmızı siyahlıların sezon genelinde en çok katkı aldığı oyunculardan bir diğeri Peterson ise sayı liderleri sıralamasında 3'üncü oldu. Bu sezon 29 maçta 517 sayı atarak maç başına ortalama 17,83 sayı ile oynayan Peterson Jarmar Gulley'i 2 sayı farklı takip eden isim oldu.



16 SAAT 9 DAKİKA



Sezonun sona ermesiyle genel istatistiklerde ortaya çıkarken Gaziantep Basketbol'da en çok süre alan isim ise Peterson oldu. 16 saat 9 dakika 16 saniye ile takımın bu istatistikte lideri olan Peterson Ligde ise 3'üncü sırada yer aldı. Peterson ayrıca maç başına 33 dakika 25 saniye süre aldı .



121 ASİST, 4.17 ORTALAMA



Kırmızı siyahlılar 19 galibiyet çıkardığı lig genelinde en az asist yapan takımlardan oldu. Gaziantep Basketbol'da oyuncular bu anlamda ilk 20'de sadece bir oyuncu bulundururken Peterson yaptığı 121 asist ile 15'inci sırada yer aldı. Peterson maç başına ise 4,17 asist ortalaması ile sezonu kapattı.



HIRSIZ DOYLE



Sayı, ribaund işlerinde bir sezona damga vuran Gaziantep Basketbol top çalma işlerinde de iyi bir ortalama ile normal sezonu kapattı.

Top alma konusunda oldukça hünerli olan Milton Doyle bu sezon çaldığı 40 top ile ilk 8'de yer aldı. 26 maçta 1,54 top çalma ortalaması ile oynayan Milton Doyle takımına bu anlamda önemli katkı verirken Jarmar Gulley ise 26 maçta 41 kez top çalarak bu istatistikte 6'ıncı sırada yer aldı. (Haber: Ali Budak)





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