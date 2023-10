Gaziantep Basketbol'da hedef yeniden Süper Lig

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, kenti yeniden Süper Lig'de temsil etmek istiyor.



Tarihinde ilk kez Basketbol Süper Ligi'nde 2012-2013'te mücadele eden Gaziantep temsilcisi, devam eden 10 sezonda ligde kesintisiz yer aldı.



Geçen sezon Süper Lig'e veda eden kırmızı-siyahlı ekip, yoluna Türkiye Basketbol Ligi'nde devam ediyor.



Gaziantep Basketbol, bu sezon 4 maçta 3 galibiyet elde ederek lige iyi bir başlangıç yaptı.



"LAYIK OLDUĞUMUZ YERE GİDECEĞİZ"



Takımın başantrenörü Ali Yıldırım, AA muhabirine, kadroyu sezon başında adeta sil baştan yeniden kurduklarını ve genç oyunculara ağırlık verdiklerini söyledi.



Genç oyunculardan beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Zor ve mücadelesi yüksek bir ligdeyiz. Öncelikli hedefimiz her maçta mücadele edip kazanmak. Çünkü iyi bir kadroya sahibiz ve iyi bir kimya yakaladık. Yukarılara oynayan bir takım olacağız. Bunun sonunda yukarıya çıkacak bir kadromuz var. Tabii ki bunu oynadığımız maçlar ve oyuncularımızın gelişimi belirleyecek. Gaziantep'i layık olduğu yere götürmeye çalışacağız, enerjimiz çok yüksek. Genç bir takım olduğumuz için biraz fazla hata yapıyoruz. Bu hatalardan tabii ki derslerimizi çıkartıyoruz. Bunları yaptıkça kazanma alışkanlığı ve takımın öz güveni artar."



"HEDEFİMİZ TEKRARDAN SÜPER LİG"



Gaziantep Basketbol'un ikinci kaptanı Koray Çekici ise kendisinin takımın altyapısında yetiştiğini söyledi.



Şu an hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Koray, önceki yıllarda takımda çok tecrübeli oyuncuların olduğunu ve onlardan büyük verim ve ders aldığını ifade etti.



Gaziantep'in her alanda Süper Lig'i hak ettiğini belirten Koray Çekici, şöyle konuştu:



"Yeni kurulan ve en önemlisi genç bir takımız. İster istemez hatalar yapıyoruz. Ama bunları hızlı toparlıyoruz. Başlangıç olarak 4'te 3 yaptık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Kendimizi her zaman hazır hissediyoruz. Bu takım ve buradaki atmosfer, Süper Lig'i kaldıran bir ortam. Tekrar Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Önümüzdeki 3 maçı alarak büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Böylelikle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oluruz."



Gaziantep Basketbol, ligin 5. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.