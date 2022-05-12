Gaziantep Basketbol'da hedef yarı final

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında 14 Mayıs Cumartesi günü Darüşşafaka ile evinde karşılaşacak olan Gaziantep Basketbol, saha avantajını kullanıp iyi bir sonuç elde etmek istiyor.



Ligin normal sezonunun 19 galibiyet ve 49 puanla 4. sırada bitiren kırmızı-siyahlı ekibin başantrenör Tutku Açık, AA muhabirine, ligin normal sezonunun iyi bir sıralamada bitirdiklerini ifade etti. Çeyrek finalin ilk maçına hazırlandıklarını ifade eden Açık, şunları kaydetti:



"Sezonu çok iyi bir yerde ve beklentilerin üzerinde bitirdik. Performans olarak oyuncularımız çok iyi bir iş çıkardılar. Dolayısıyla ilk dördü elde ederek bir saha avantajını elde etmiş olduk. Hep söylüyorum lig çok zorlu. Oyuncularımla buraya kadar gösterdikleri performanstan dolayı gurur duyuyorum. Şimdi meyvesini yeme zamanı geldi."



Play-off rakiplerinin birbirine denk olduğunu dile getiren Açık, seyir zevki yüksek maçların oynanacağını kaydetti. Rakipleri Darüşşafaka'yı iyi analiz ettiklerini anlatan Açık, şöyle devam etti:



"Önemli bir rakiple eşleştik. Bence ligin bizimle beraber flaş ekiplerinden biriydi. Sezonunda zaten büyük bir bölümünü ilk üçte bitirdi. Çok zorlu bir seri olacağını düşünüyorum. Birbirine çok denk rakipler. Umarım ev sahibi olma avantajımızı kullanıp seriyi geçmeyi başaracağız. Ama ilk maç çok önemli. Böyle zamanlarda seyirciye çok büyük ihtiyacımız var. Ben bu salonun dolacağını ve sonuna kadar taraftarımızın arkamızda olacağını düşünüyorum, her maçta yaptıkları gibi."



Takım kaptanı Orhan Hacıyeva ise normal sezonu istedikleri gibi bitirdiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.



Play-off maçlarında saha avantajına dikkati çeken Hacıyeva, "Normal sezonda tarihimizin en fazla galibiyetini aldık. Şimdi daha önemli maçlarımız var. Cumartesi günü herkesi maça bekliyoruz. Salonu dolduralım. Saha avantajı bizde ama çok zorlu rakibimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve tarihimizde ilk defa yarı finale kalacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.









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