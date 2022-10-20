Gaziantep Basketbol'da galibiyet sevinci

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. haftasında evinde ağırladığı Belçika'nın Telenet Giants Antwerp takımını 82-63 yenen Gaziantep Basketbol'da grupta ikinci galibiyete ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor.



B Grubunda mücadele eden ve ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımını 79-63 yenen Gaziantep Basketbol dün taraftarı önünde Telenet Giants Antwerp'ı 82-63 yenerek grup liderliğini sürdürdü. Aynı grupta mücadele eden Hapoel B-Cure Laser Hayfa ise rakibi OCS Swans Gmunden'i 65-60 yendi.



Bu sonuçlarla grupta mağlubiyeti olmayan tek takım olan Gaziantep Basketbol, 26 Ekim Çarşamba günü Avusturya temsilcisi OCS Swans Gmunden'i ağırlayacak.









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