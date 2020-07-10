Gaziantep Basketbol, başantrenör Markovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Nenad Markovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gaziantep Basketbol, başantrenör Markovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı
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10 Temmuz 2020 18:39
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Nenad Markovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Markovic'in başantrenörlük görevini 3 sezondur başarıyla sürdürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz yeni sezon öncesi Başantrenör Nenad Markovic ile sözleşmesini yenilemiştir. Markovic ile 2020-2021 sezonunda da birlikteyiz. Birlikte nice zaferlere." ifadelerine yer verildi.



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